La due giorni sarà anche l’occasione per i produttori locali di allestire punti vendita dei ricercati agrumi di Milis e non solo.

Come nelle passate edizioni le Cantine partecipanti saranno ospitate in appositi gazebo mentre il service sarà garantito dai volontari della Pro Loco.

Il presidente della Pro loco di Milis Luigi Murgia fa sapere che il programma della manifestazione e in via di definizione. Ma già prendono forma le principali direttrici di svolgimento, a cominciare dallo scenario che ospiterà la rassegna e avrà come epicentro la Via Dante, parte della Piazza Martiri, Via Sant’Agostino sino a congiungersi con Villa Pernis, luogo deputato ad accogliere la degustazione della Varneccia di Oristano supportata dalla presentazione del libro che il docente dell’Università di Sassari Antonio Farris ha dedicato al territorio dell’Oristanese.

Torna a Milis il grande evento dedicato ai vini e il 12 e 13 novembre non solo Novelli, ma la Vernaccia di Oristano e la linea dei Vini Biologicil nella edizione numero 33 della Rassegna dei Vini Novelli, che coincide con il rinnovo del gruppo dirigente della Pro Loco e con il superamento dei divieti legati al Covid, causa dello stop della manifestazione per ben due stagioni.

Fonte: Link Oristano

