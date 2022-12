L’Agenzia delle dogane ha rilevato che – dopo le qualificazioni al Campionato mondiale di calcio 2022 – il mercato del falso è entrato nel vivo della produzione per l’evento che si sta disputando in Qatar.

Il titolare della ditta individuale che trasportava l’abbigliamento è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per aver “introdotto nel territorio dello Stato, per farne commercio, opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati”.

Nei bagagli perquisiti all’arrivo aveva 316 completi da calcio e da basket contraffatti, per un valore complessivo di 11.200 euro (se venduti come originali). I capi d’abbigliamento sono stati sequestrati dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane in servizio all’aeroporto di Cagliari-Elmas, unitamente ai militari della Guardia di finanza in servizio allo scalo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail