(ANSA) - CAGLIARI, 04 OTT - La ricerca raccontata con la fantasia. Quattrocento partecipanti all'Adventure nights con la caccia al tesoro scientifica all'Orto botanico vinta dai team "Spagna" e "Stati Uniti". Sharper 2022, la notte dei ricercatori, si è chiusa con enigmi e tranelli: tra i temi del gioco di ruolo, transizione energetica, specie aliene invasive, cybersecurity, intelligenza artificiale, inquinamento acustico.

Un'ora di gioco all'Orto botanico: alla realizzazione dell'Adventure hanno preso parte Massimo Barbaro (Dipartimento ingegneria elettrica ed elettronica), Maria Polo (Matematica e informatica), Michela Marignani (Scienze vita e ambiente), Gian Luca Marcialis (Ingegneria elettrica ed elettronica), Gian Battista Cocco, Giorgia De Gioannis, Francesca Maltinti, Roberto Ricciu (Ingegneria civile, ambientale e architettura) e Tiziana Pivetta (Scienze chimiche e geologiche).

La Notte ha registrato nel complesso oltre duemilacinquecento presenze. Con la storyteller professionista, Cristina Marras, è stato possibile realizzare una serie di racconti sonori ispirati a partire dalla ricerca di UniCa. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail