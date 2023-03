In 130 al trofeo ciclistico dedicato alla memoria del poliziotto Gianni Fois. Ecco i vincitori

“La Pro loco e Daniele Rocchi”, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori, “ringraziano vivamente la società ciclistica 4 Mori Bike per la preziosa collaborazione tecnica senza la quale non sarebbe stato possibile organizzare una competizione così ben strutturata e partecipata, in particolare il presidente Emanuele Porta e il vice-presidente Giuseppe Melis”.

Nella categoria Elite primo posto per Lorenzo Mura, seguito da Dimitri Calabrese e Marco Serpi. In M1 vittoria per Andrea Pisanu, Antonio Marongiu e Federico Spada. In M2 il successo è andato a Eros Piras, che ha preceduto Riccardo Spada e Fabrizio Farci. In M3, invece, a spuntarla è stato Andrea Lovicu, davanti a Maurizio Olla e Filippo Viti. Massimo Pintori si è aggiudicato la gara nella categoria M4, con Angelo Olla e Salvatore Pinna a completare il podio.

In M5 primo posto per Emiliano Murtas, vincitore assoluto, seguito da Simone Seguro e David Moras. In M6 sul gradino più alto del podio è salito Federico Lecca, con Vincenzo Tola e Roberto Usai secondo e terzo. Alvise Montisci ha vinto la classifica della categoria M7, davanti ad Alberto Pilloni e Paolo Pintus. In M8 successo per Francesco Garau.

Tra le donne, la vincitrice assoluta Adiana Perdisci ha tagliato il traguardo per prima nella categoria W2. In W3 vittoria per Lucia Muscas davanti a Samuela Cappon. Cristina Murru è arrivata prima in W4, con Doriana Mascia seconda. Cristiana Atzori si è aggiudicata la prova nella categoria W5, davanti a Luisa Giua Marassi. Infine, nella categoria W6 Nadia Cherchi l’ha spuntata su Elena Lai.