Roma

L’incarico segue quello di presidente Confindustria Centro Nord Sardegna

È Giuseppe Ruggiu il nuovo presidente di Atecap, l’associazione di Federbeton che da oltre trent’anni rappresenta i produttori italiani di calcestruzzo.

Eletto dall’assemblea tenutasi a Roma, è amministratore di Guido Ruggiu, società che da oltre cinquant’anni opera in provincia di Oristano nel settore della produzione e vendita di inerti e calcestruzzi preconfezionati.

Cinquantottenne, Giuseppe Ruggiu è laureato in economia e commercio all’Università degli Studi di Cagliari.

L’incarico in Atecap segue quello di presidente Confindustria Centro Nord Sardegna.

Quattro le direttrici principali del suo programma: la formazione e l’informazione, cogliendo soprattutto le aspettative dei giovani che orbitano nel comparto del calcestruzzo. A seguire la comunicazione, per raccontare sempre di più il calcestruzzo e le attività dell’associazione. E ancora il marketing associativo, per aumentare la forza rappresentativa dell’Atecap. Infine, la ricerca e la tecnologia, promuovendo la diffusione di contenuti tecnici sui temi di maggiore interesse, non solo tecnologici ma anche dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro.

“L’industria delle costruzioni”, ha sottolineato il presidente Ruggiu, “oggi più che mai si muove in uno scenario di ottimismo e allo stesso tempo di grande preoccupazione in termini di prospettive. Nonostante circa la metà dei fondi del Pnrr riguardi investimenti che coinvolgono l’attività edilizia, sembra che il settore non riesca ancora a esprimere a pieno il suo potenziale di traino dell’economia. In questo contesto l’associazione ha il dovere di sostenere la crescita delle nostre imprese, in maniera inclusiva, innovativa e sostenibile, intercettando sempre più le esigenze delle imprese locali e, soprattutto, le aspettative dei giovani che si affacciano nel nostro mondo e che saranno imprenditori e manager del futuro”.

“Per questo”, ha detto ancora Ruggiu, “desidero intraprendere un’azione corale, aperta al contributo di tutti i soci, per sollecitare un confronto permanente, aperto sulle idee e sulle proposte da mettere in campo, nel merito delle questioni, improntato alla concretezza ed attento al fattore tempo”.

Per l’attuazione del programma l’assemblea, su indicazione del presidente, ha anche eletto quattro vicepresidenti, destinatari di altrettante deleghe su temi specifici.

Si tratta di Roberto Belloni, Chief Operating Officer Calcestruzzo Italia di Unical, azienda del gruppo Buzzi Unicem leader nel settore del calcestruzzo preconfezionato in Italia, con delega alla sostenibilità e transizione energetica; Bruno Crucitti, Responsabile del Controllo Qualità e Tecnologo del calcestruzzo di Crucitti Group, punto di riferimento nel settore dei calcestruzzi, nella provincia di Reggio Calabria, con delega alla ricerca e tecnologia; Alfonso Di Bona, amministratore delegato e direttore generale di Calcestruzzi, azienda del gruppo Heidelberg Materials leader nel settore calcestruzzo preconfezionato in Italia, con delega al capitale umano e formazione; Giuseppe Di Lascia, amministratore delegato di Conglobix, punto di riferimento nella provincia di Foggia nel settore dei calcestruzzi, degli inerti e degli asfalti, con delega al marketing associativo.

Atecap riunisce le principali imprese del settore e si distingue per la sua attività in prima linea a favore della promozione e della diffusione della cultura del costruire in calcestruzzo, sensibilizzando i committenti e tutelando gli imprenditori che operano correttamente. Ad Atecap aderiscono circa 500 impianti di betonaggio diffusi su tutto il territorio nazionale. Fa parte di Federbeton, la Federazione di settore di Confindustria per le associazioni della filiera del cemento e del calcestruzzo le cui attività rappresentate esprimono un valore della produzione pari al 6,6% del mercato nazionale delle costruzioni e circa lo 0,6% del prodotto interno lordo italiano. È inoltre componente di Ermco, l’associazione europea dei produttori di calcestruzzo preconfezionato.

Venerdì, 16 dicembre 2022