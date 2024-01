Quartu Sant’Elena

Operazione di carabinieri e fiamme gialle

Un imprenditore è finito agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta. È accusato di aver sottratto beni di una società di Quartu Sant’Elena, posta in liquidazione giudiziale lo scorso 12 luglio dal Tribunale fallimentare di Cagliari per debiti accumulati pari a oltre 3 milioni di euro, di cui oltre 1 milione ai danni dell’erario.

Questa mattina hanno dato esecuzione alla misura cautelare i carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Cagliari e i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Cagliari, con il supporto operativo dei carabinieri di Quartu Sant’Elena e dell’unità cinofila “cashdog” dei baschi verdi delle fiamme gialle del capoluogo. Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari è arrivato su richiesta dalla Procura ed è stato emesso lo scorso 8 gennaio.

Stando a quanto finora accertato da carabinieri e finanzieri, l’uomo finito ai domiciliari avrebbe gestito la società per interesse personale, realizzando la principale sottrazione di beni attraverso l’alienazione, tra il 2019 e il 2020, della proprietà di un’altra società che, recentemente, ha terminato i lavori di costruzione di un complesso immobiliare di lusso costituito da ville e appartamenti commercializzati al prezzo di svariate centinaia di migliaia di euro ciascuno.

Mercoledì, 17 gennaio 2024