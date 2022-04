Samugheo

Ospiti del circolo sardo spezzino “Grazia Deledda”

Da Samugheo a La Spezia per portare un po’ dell’antico carnevale alla Fiera di San Giuseppe, in programma domenica 24 aprile.

Trasferta per i Mamutzones de Samugheo. Le maschere antropomorfe tipiche del paese del Mandrolisai sfileranno per il centro cittadino e insceneranno i riti dionisiaci sotto gli occhi delle decine di migliaia di turisti e visitatori della grande fiera.

La fiera di San Giuseppe, le cui origini risalgono al 1654, è una delle tradizioni spezzine più sentite e uno degli elementi che caratterizza la città insieme al lungomare, al Museo Navale e al Monumento a Garibaldi.

Dopo uno stop di due anni imposto dalla pandemia, la fiera ritorna dal 22 al 24 aprile a ridosso della Pasqua non nei tradizionali giorni, attorno al 19 marzo, ricorrenza di S. Giuseppe patrono della città.

“Da Samugheo arriveranno una ventina di figuranti che, in una città invasa da migliaia di persone in festa, vestiranno i panni dei ‘Mamutzones’, di ‘S’Urtzu’ e de ‘Su Omadore’ per farsi largo tra la folla in un’atavica danza ritmata dall’incalzante suono dei campanacci”, spiega Roberta Porceddu, responsabile culturale del Circolo sardo-spezzino Grazia Deledda. “Il contrasto fra le maschere che rievocano culti ancestrali e l’atmosfera di festa che invaderà la città sarà indubbiamente forte. Ma la Fiera di San Giuseppe è un’occasione che non potevamo perdere per far conoscere fuori dall’isola il nostro ineguagliabile patrimonio storico culturale. L’accensione di un falò, alle 16.30, nella centralissima Piazza Cavour, darà inizio alla nostra manifestazione”.

La sfilata dell’Associazione culturale “I’ Mamutzones de Samugheo”, guidata dal presidente Igor Saderi, partirà da Piazza Cavour alle 16.30 e ci tornerà, dopo aver percorso via del Prione e via Dei Mille.

Mercoledì, 13 aprile 2022