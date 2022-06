Il 27 giugno i Carabinieri della Stazione di Stampace, al termine di accertamenti scaturiti dalla querela sporta da un cagliaritano 37enne, impiegato, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per lesioni personali aggravate, un 18enne di Maracalagonis. Lo scorso mese di aprile il giovane, in via Barcellona, in concorso con altre due persone in corso di identificazione, per futili motivi ha colpito al volto il querelante e gli ha causato una frattura delle ossa nasali, con prognosi di 15 giorni.

L'articolo Impiegato cagliaritano picchiato da 3 persone, denunciato un 18enne proviene da Casteddu On line.