Per farlo in modo lecito, l’imprenditore avrebbe dovuto ottenere un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oppure firmare un accordo sindacale con il personale.

In uno dei bar pasticceria che gestisce a Sestu aveva installato un impianto di videosorveglianza col quale avrebbe potuto tenere d’occhio da remoto i propri dipendenti. Peccato che questa attività sia vietata dallo Statuto dei lavoratori, una norma del 1970 pienamente in vigore: i datori di lavoro non possono controllare i dipendenti con strumenti audiovisivi.

Impianto di videosorveglianza nel bar per controllare i dipendenti? Il titolare non ha pagato la multa inflitta dai carabinieri e ora rischia il processo

Fonte: Link Oristano

