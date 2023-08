Impianti artistici per illuminare il castello di Bosa: progetto da 100mila euro

Bosa

Il Comune interviene dopo atti vandalici ed eventi alluvionali

Nuovo impianto di illuminazione per il Castello di Bosa. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pier Franco Casula, ha disposto un intervento di 100mila euro dalle economie degli ultimi due interventi sulla struttura: quello di ripristino del muro crollato nella zona dei bagnu, il cui finanziamento ammontava a 100mila euro complessivi, e quello di messa in sicurezza dell’area interna il cui finanziamento ammontava a 300mila euro.

L’Amministrazione intende attuare un intervento radicale di ripristino dell’illuminazione “con impianti artistici che permetteranno anche di variare l’illuminazione del monumento in base alle diverse esigenze”, precisa il vicesindaco di Bosa e assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni. “Il progetto e i nuovi interventi saranno portati avanti in condivisione e su indicazioni della Soprintendenza che, puntualmente, manifesta disponibilità e collaborazione con l’Ente, segno della buona sinergia tra istituzioni”.

“È sicuramente un intervento necessario e, come del resto tutti gli altri in essere, inderogabile per la cura dell’immagine dell’abitato, specialmente nelle forme della sua veduta generale”, commenta ancora l’esponente della giunta.

L’impianto d’illuminazione esterna del castello già nel 2019 aveva manifestato segnali di malfunzionamento e danneggiamento per mano dei vandali: “Si è sempre intervenuti nella manutenzione e ripristino fino a che, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2022, l’impianto ha ceduto definitivamente nel suo funzionamento. Questo dovuto all’allagamento dei fari e dei pozzetti, oltre che al danneggiamento dei cavidotti”, spiega Federico Ledda. “L’impianto esistente risale ai vecchi lavori di restauro del castello, risalenti al 2003-2005. La sua consistenza è comunque, ad oggi, ormai vecchia e necessita del passaggio al Led, in adeguamento anche alla restante illuminazione pubblica dell’abitato. L’illuminazione del castello, oggi, risulta esclusa dalla gestione generale della pubblica illuminazione di cui alla convenzione Consip del 2018”.