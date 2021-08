Impennata dei contagi a Elmas, “tanti under 40 e giovanissimi: serve più educazione dalle famiglie”

Dai trentasei di fine luglio ai sessantacinque di oggi. Impennata dei casi di Coronavirus a Elmas, a snocciolare i dati è il sindaco Antonio Ena: ”Facendo parte dell’Area Metropolitana anche Elmas segue il trend generale, questo però non nasconde il clima di incertezza che viviamo e su cui dobbiamo stare massimamente vigili. Voglio sottolineare che, dall’analisi delle liste delle persone contagiate in nostro possesso, notiamo purtroppo una prevalenza degli under40 e dei giovanissimi: questo impone una ulteriore e forte richiesta di maggiore attenzione e rispetto delle regole, anche tramite l’azione educativa delle famiglie”, così Ena, che lancia un vero e proprio appello al buon senso.

