Impegno senza sosta alla Caritas di Uras: 35 famiglie hanno bisogno di cibo e vestiti

Uras La distribuzione dei pacchi di beni di prima necessità avviene ogni 15 giorni I mesi più neri della pandemia sono passati, per fortuna, ma i volontari della Caritas di Uras non si fermano. «Sono 35 le famiglie che hanno bisogno di assistenza», dice il referente locale, Mario Concas. «Vengono prevalentemente da Uras, ma alcune anche dai paesi vicini. Un numero stabile ma in calo rispetto al periodo del Covid. Queste persone ci sono state segnalate dagli assistenti sociali del Comune o dalla Caritas diocesana». «Ogni 15 giorni prepariamo i pacchi e li consegniamo ai nostri assistiti», racconta Concas. «I pacchi contengono alimentari di prima necessità, quali formaggio, olio, pasta, riso, latte, biscotti. Qualche volta diamo prodotti per la pulizia personale e della casa. I beni provengono dalla Caritas diocesana, che ha sede a San Gavino Monreale».

L'entrata della sede Caritas a Uras

Quando i pacchi sono pronti, i volontari avvisano le persone su Whatsapp, indicando l’orario della consegna: solitamente avviene di mercoledì. «Ogni settimana alcuni commercianti della zona ci donano la verdura invenduta. Ce la danno in buste, in base alla loro disponibilità. Dividiamo le donazioni e le consegniamo alle famiglie», continua Mario Concas.

I beni di prima necessità in consegna alla Caritas di Uras

Arrivano anche donazioni di altro tipo: «Alcuni privati ci hanno donato dei letti ortopedici. Se qualche paziente ha necessità di un letto, noi glielo forniamo in attesa, che ne ricevano uno nuovo da parte dell’Asl», fa sapere il referente della Caritas. «Nella nostra sede, abbiamo a disposizione per i bisognosi anche vestiti e biancheria. Per la consegna dei vestiti, la Caritas di Uras è aperta 3 volte alla settimana: il lunedì, mercoledì, venerdì, solitamente nel pomeriggio. I donatori ci portano abiti dismessi ma ancora in buone condizioni, che noi cataloghiamo, in attesa di consegnarli a chi ha bisogno», prosegue Mario Concas.

I vestiti donati alla Caritas di Uras

Fondata da più di 30 anni, la sede di Uras della Caritas è una realtà ormai consolidata nel Terralbese: talmente nota che molti donatori e bisognosi arrivano dal circondario. I volontari sono sbarcati sulle cronache nazionali a fine 2021, dopo che un giovane pastore, Simone Rovere, ha perso il gregge a causa di un forte temporale che ha inondato il suo ovile. «Ha chiesto aiuto, assieme alla madre si è rivolto al nostro parroco, don Tullio Ruggeri. Abbiamo lanciato l’appello, ci hanno risposto da tutta Italia e dall’estero, alcuni hanno donato pecore al ragazzo, altri del denaro. Abbiamo raccolto oltre 18mila euro, che hanno permesso a Simone di acquistare altre pecore e mangime». Giovedì 5 maggio 2022

Fonte: Link Oristano