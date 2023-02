Impazza il Carnevale di Pirri, tanti bambini tra zeppole e Uomo Ragno in festa all'ex vetreria

Impazza il Carnevale di Pizzi, tanti bambini tra zeppole e Uomo Ragno in festa all’ex vetreria. Bravissime anche le pasticcerie pirresi che hanno messo a disposizione gratis zeppole e altri dolci. Il racconto in diretta di uno degli organizzatori: “Prima di tutto a voi bambini, la presenza di oggi per me era da guinness dei primati, non ho mai visto tutte queste persone ad un mio evento. Grazie Eugenio Spiga e a tutta la municipalità di Pirri che ha supportato la mia proposta organizzando e approvando l’evento. Grazie alle pasticcerie di Pirri menzionate nella locandina che hanno reso l’evento goloso. Grazie a mio nipote che si è prestato ad indossare la mascotte di Olaf, purtroppo dopo un’ora il raffreddore ha fatto si che non avesse più le forze per mettere anche quella dei Minions (vi assicuro che già in perfetta forma, stare dentro una mascotte è un calvario). Concludo con un abbraccio a tutti voi, ci vediamo al prossimo evento GRATUITO”.