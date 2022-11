Imparare la scienza con TikTok, influencer a Cagliari - Sardegna

Utilizzare i social network, e in particolare TikTok, per imparare la scienza. È ciò che sta accadendo grazie agli 'influencer' scientifici sempre più presenti in rete. Per approfondire le opportunità dei social nella diffusione della conoscenza scientifica e nella didattica in generale, il 10Lab di Sardegna Ricerche ha organizzato, i prossimi 17 e 18 novembre alla Manifattura di Cagliari, l'evento "La scienza su TikTok", una due giorni tra l'approfondimento e la formazione, passando per workshop e laboratori coinvolgenti.

Gli studenti e tutti gli appassionati potranno incontrare alcuni degli influencer scientifici più noti a livello nazionale. Tra loro Vincenzo Schettini, docente e autore del canale 'La fisica che ci piace', che sui social raccoglie milioni di follower e visualizzazioni. Insieme a lui Marco Martinelli, giovanissimo ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e comunicatore scientifico, che con i suoi video aggancia 313mila follower su TikTok. E poi Greta Galli, 19/enne influencer Stem (science, technology, engineering and mathematics) appassionata da sempre di informatica e robotica.

Tra gli ospiti anche Marco Andrea Teti, il futuro geologo 26/enne sardo, divulgatore scientifico che sui social spazia dall'astrofisica alla geologia. Le scuole saranno le principali protagoniste dell'evento, per due mattine (il 17 e 18 dalle 9) dedicate agli incontri con gli ospiti e due pomeriggi di workshop, a partire dalle 15, per imparare a creare video perfetti su TikTok che partano da una corretta ricerca dei contenuti.

"Sardegna Ricerche è sempre molto attenta a comunicare in maniera efficace e accattivante con i giovani, gli innovatori del futuro, cercando sempre nuovi sistemi per attrarli - afferma Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche -.

Questo evento vuole dimostrare come con gli strumenti digitali e i social, uniti alle giuste competenze, possano essere un metodo creativo e originale per parlare di scienza, ricerca e tecnologia in maniera attraente".



