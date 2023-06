Immunoterapia, sviluppo e successo, convegno a Sassari - Sardegna

L'immunoterapia, il suo utilizzo e il suo grado di successo nella cura di alcuni tumori: è il tema principale dell'incontro in programma sabato 17 giugno all'Hotel Grazia Deledda di Sassari.

L'appuntamento, organizzato dall'Oncologia medica dell'Aou di Sassari a partire dalle 9, vuole fare il punto sulle nuove terapie oncologiche. Il cancro dei polmoni, i tumori urologici quindi la tossicità dei nuovi farmaci saranno i temi che vedranno gli oncologi dell'Aou impegnati nelle tre sessioni che si svilupperanno nell'arco della mattinata. A fare da filo conduttore sarà sempre lo sviluppo e l'impiego dell'immunoterapia nella cura di queste patologie.

L'immunoterapia è un trattamento di cura che utilizza lo stesso sistema immunitario del paziente, o certe sue componenti, per combattere malattie come il cancro. In oncologia l'uso dell'immunoterapia è in fase sperimentale da decenni, in associazione con i protocolli tradizionali, tra cui chemioterapia e radioterapia.

L'immunoterapia funziona per diverse forme tumorali in fase avanzata, come il melanoma, il carcinoma polmonare, la neoplasia del rene, il tumore testa-collo, il linfoma di Hodgkin, il tumore a cellule di Merkel, dell'esofago e dell'urotelio. Sono in corso, invece, studi per quanto riguarda il carcinoma mammario "triplo negativo". "Al giorno d'oggi si discute sulla percentuale di successo dell'immunoterapia oncologica - afferma Antonio Pazzola, direttore dell'Oncologia medica dell'Aou di Sassari - perché circa il 50% dei pazienti risponde positivamente alle cure. Ecco, allora, che una delle speranze legate allo sviluppo della immunoterapia oncologica è la possibilità di inibire la crescita del tumore e, allo stesso tempo, abbattere gli effetti collaterali e i rischi che purtroppo si associano alle cure tradizionali, soprattutto alla chemioterapia. Però, anche le terapie biologiche provocano conseguenze tossiche. Questo perché - conclude Pazzola - queste terapie mirano al sistema immunitario e gli effetti collaterali dipendono da questa loro specificità e sono estremamente variabili da soggetto a soggetto".

Sono previsti gli interventi degli oncologi Angelo Salvatore Cuccu, Giovanni Maria Fadda, Giovanna Fois, Giuseppe Palmieri, Antonio Pazzola, Margherita Piras, Carlo Putzu, Riccardo Serra, Aldo Soro e Barbara Spanedda.

Fonte: Ansa Sardegna