Immenso Lapadula, il Cagliari batte 2-1 il Venezia e vola in semifinale

Il Cagliari c’è, è in grandissima forma e con una doppietta del solito Lapadula supera il Venezia nella gara da dentro o fuori in una Unipol Domus strapiena. Lo stesso Lapadula è stato premiato come miglior giocatore della serie B, forte anche del primato nella classifica dei cannonieri. Il vantaggio al minuto 15: Nandez pennella un ottimo cross e Lapadula insacca di testa. Il raddoppio dopo quattro minuti, con una perfetta imbeccata di Dossena. Si va al riposo sul due a zero per i rossoblù di mister Ranieri.

Nella ripresa il Venezia accorcia con un’incornata di Pierini. Il Cagliari reagisce, non permette più ai lagunari di essere davvero pericolosi a parte negli ultimi minuti, con una punizione e due cross che sembrano il presagio di un due a due che qualificherebbe lo stesso i rossoblù. Ma la difesa sarda è impeccabile e, dopo 95 minuti, esplode la festa. Primo playoff superato, la Unipol osanna i suoi eroi e mister Ranieri. Testa già alla doppia sfida col Parma, la serie A è sempre più vicina.