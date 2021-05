Imbrattati tre cartelli a Mandriola e Su Pallosu. Il sindaco: incivili

Sono stati imbrattati da vandali tre cartelli a Mandriola e Su Pallosu, nella marina di San Vero Milis. Due cartelli erano stati sostituiti appena un mese fa, il terzo era comunque molto recente. La scoperta è stata fatta dai barracelli della compagnia di San Vero Milis, che prontamente hanno segnalato l’accaduto al sindaco Luigi Tedeschi.

“Carissimi concittadini”, scrive in una nota il sindaco, “condivido con voi tutti la rabbia di soldi pubblici buttati per colpa di incivili, barbari e ineducati. Vedere i nuovi cartelli coscientemente imbrattati per oscurare alcuni divieti (e dunque non farli rispettare) mi fa rabbia, perché penso alle ore del personale pagate per sopralluoghi, determine, preventivi, messa in opera e ai soldi per l’acquisto. Denaro nostro, dei cittadini, che ora dovrà essere speso nuovamente”.