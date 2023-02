Imbrattata statua Grazia Deledda a Nuoro, sdegno del sindaco - Sardegna

"Un gesto ignobile e la dimostrazione di totale inciviltà e mancanza di rispetto". Così il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, nel dare notizia dell'atto vandalico che è stato compiuto in città contro la statua di Grazia Deledda nel corso Garibaldi. La statua è stata imbrattata di vernice da ignoti teppisti.

"Lo sfregio - continua il primo cittadino di Nuoro - è stato compiuto non solo su un'opera che rende onore alla nostra concittadina premio Nobel, ma, per il suo valore simbolico, verso l'intera città. Non siamo più disposti ad accettare questi gesti ignobili e vili. Chi ha vandalizzato la statua dovrebbe imparare la cultura del rispetto. Ripristineremo al più presto l'opera rovinata, ma resta tanto sdegno e l'amarezza per un atto che offende tutti i cittadini".

Fonte: Ansa Sardegna