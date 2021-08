Imbarcazioni a Mal di Ventre: ormai è polemica tra Area marina, privati e opposizioni

Cabras

L’Amp: pronti ad aprire il corridoio, se i privati lo gestiscono

Se davvero un privato si farà carico della gestione, l’Area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre è pronta ad attivare da subito un corridoio di atterraggio per le imbarcazioni alla spiaggia delle Saline, a Mal di Ventre. L’Amp interviene sulla vicenda che sta alimentando polemiche. I consiglieri di opposizione al comune di Cabras hanno chiesto l’attivazione del corridoio e un operatore economico locale impegnato nel settore del trasporto turistico di passeggeri, che vorrebbe garantire il servizio all’isola, ha manifestato interesse.

Oggi non è presente un corridoio di atterraggio all’isola “per problematiche dovute non all’installazione, ma alla gestione e al mantenimento in sicurezza”, sostiene l’Area marina.

“Già dalla stagione 2020”, fa sapere in una nota l’Amp, “era emersa la criticità legata alla manutenzione quotidiana della corsia di lancio, resa necessaria da un uso scorretto della stessa da parte di troppi diportisti che vi ormeggiano le proprie imbarcazioni, finendo per spostarla o danneggiarla con la rottura delle cime di aggancio”.

L’Area marina protetta già in passato aveva chiesto l’aiuto dei privati. “L’Amp”, prosegue la nota, “non è strutturata per garantire una gestione quotidiana della corsia (ogni uscita per l’isola di Mal di Ventre richiede più di un’ora di viaggio all’andata e altrettanto al ritorno, più il tempo necessario per le operazioni di manutenzione) e per questo motivo già a partire dallo scorso inverno il direttore Massimo Marras ha proposto agli operatori del Sinis che trasportano turisti o noleggiano gommoni che si sono messi in contatto con l’Amp, una collaborazione tra pubblico e privato che prevede l’installazione del corridoio da parte dell’ente e la gestione dello stesso da parte del privato”.

“Questo perché il privato”, si legge ancora nella nota diffusa dall’Area marina protetta, “oltre al condiviso interesse di offrire un servizio di approdo all’isola dei turisti, ha la possibilità di essere presente sul posto anche più volte al giorno per tutta la stagione”.

“Ci dispiace constatare che la proposta di collaborazione che fino a oggi non aveva trovato alcun riscontro, nonostante fosse stata realizzata per tempo”, ha spiegato il direttore dell’Area marina protetta Massimo Marras, “sia oggi propagandata con grande urgenza solo attraverso mezzo stampa. Ho scritto alla società interessata e, nonostante il periodo sia pressoché prossimo al Ferragosto, ho riproposto la disponibilità del materiale per la realizzazione di una corsia. Occorre solamente che pervenga una richiesta ufficiale scritta, anche via pec, da parte dell’operatore”.