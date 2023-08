Imagine Dragons in concerto per i 60 anni del Cala di Volpe - Notizie

L'Hotel Cala di Volpe festeggia i 60 anni con un'edizione speciale del Gala Night che andrà in scena domani, sabato 12 agosto, durante il quale suoneranno gli Imagine Dragons, reduci dal concerto al Circo Massimo e per la prima volta in Sardegna in un unico concerto esclusivo.

Un evento diretto da Filmmaster, società specializzata in creazione e produzione di eventi, che ha gestito anche le cerimonie olimpiche di Torino 2006 e quella di Rio De Janeiro 2016, dopo i tre anni di stop dovuti alla pandemia.

Gli Imagine Dragons, gruppo musicale statunitense formatosi a Las Vegas nel 2008, è composto da Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman. Hanno inciso sette album, di cui due dal vivo, venduto milioni di dischi e vantano miliardi di visualizzazioni sui canali musicali del web.

"Sono passati 60 anni da quando il Cala di Volpe ha aperto per la prima volta le sue porte al pubblico - afferma Franco Mulas, general manager dell'hotel di lusso tra i più famosi al mondo -. Oggi è pronto a tornare al centro della scena internazionale del glamour e del lifestyle e stupire con effetti speciali. In linea con il piano di sviluppo di Qatar Investment Authority, questa celebrazione non poteva non coincidere con la completa ristrutturazione dell'albergo. Oggi siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri ospiti esperienze uniche e di altissima qualità e continuare ad essere scelti anno dopo anno".

La serata di domani combinerà la cena di gala firmata dall'executive chef dell'area Costa Smeralda Maurizio Locatelli e dall'executive chef dell'Hotel Cala di Volpe, Michele Bacciu, ad allestimenti, performance artistiche, effetti speciali e a al concerto esclusivo degli Imagine Dragons.

L'apertura musicale sarà affidata al dj set di Stefania Piangatelli, in arte Oyadi. Tra le esibizioni anche quelle di Miza Mayi, cantante e performer del panorama teatrale e televisivo italiano, la sassofonista Jessica Cochis.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Fonte: Ansa Sardegna