Illuminazione e migliore drenaggio in due rotonde ad Arborea, con i simboli della bonifica

Arborea

Annuncio della sindaca Manuela Pintus: i cittadini saranno coinvolti nella scelta degli elementi decorativi

Nei giorni scorsi sono partiti i lavori per la riqualificazione delle due rotatorie che intersecano la strada provinciale 49 in territorio di Arborea, all’altezza delle strade comunali 12 e 14, per un importo complessivo di circa 120.000 euro.

Il progetto finanziato dal Comune di Arborea, guidato dalla sindaca Manuela Pintus, prevede in questa fase la realizzazione di un anello esterno in calcestruzzo drenante e la regolarizzazione del piano di posa su cui verrà stilizzata, con pietrame di due colori diversi, una figura geometrica che ricorda il paesaggio della bonifica.

“La superficie vedrà inoltre l’installazione di faretti rivolti verso il centro della rotonda per garantirne l’illuminazione e favorire la visibilità”, ha illustrato la sindaca Pintus. “Successivamente saranno posizionati gli allestimenti decorativi, ispirati ad elementi del paesaggio di bonifica e alle principali attività produttive del paese”, ha detto ancora la sindaca di Arborea, precisando che “le scelte riguardanti le installazioni vedranno il coinvolgimento del territorio e saranno il frutto di un percorso di condivisione”.

“I lavori sulle rotatorie consentiranno, da un lato, di conservare la permeabilità dei suoli e quindi di continuare a garantire l’assorbimento delle acque piovane all’interno dell’area”, ha concluso la sindaca, “e, dall’altro, di abbellire una delle principali vie di accesso al paese”.