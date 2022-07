Diciamocelo, erano belli e pure un po’ coatti, quel tanto per illuderci che fossero comuni mortali anche se soldi e fama li avevano portati su un altro, lontanissimo pianeta. Era bello vederli insieme, da soli o con i figli, quadro perfetto di sogni e speranze e amori realizzati. Che Totti e Ilary si separino è pesante da accettare per chi ancora crede nell’amore vero e soprattutto eterno. Come quando finì fra Albano e Romina, per intenderci, un mondo di certezze sgretolato sotto le picconate di delusioni e logoramenti. Una certezza che crolla, un’illusione che svanisce, un sogno che finisce all’improvviso e ci lascia con l’amaro in bocca.

Certo non si può dire che non ce l’aspettavamo. La smentita di Totti alla crisi era la recita di un copione da parte di un attore di terza categoria, così come la foto del desco familiare pubblicata da Ilary. Le loro facce, le espressioni, gli sguardi la dicevano molto più lunga. E oggi, la bolla è scoppiata. Diciassette anni di matrimonio affidati a qualche rigo in un freddo comunicato stampa per ufficializzare quello che tutti sapevamo già.

I social sono impazziti in pochi secondi. C’è chi ha smesso seduta stante di credere all’amore, come Sonia: “L’amore per sempre non esiste, chi resta insieme lo fa per salvare la facciata”. Poi ci sono gli empatici, come Regina: “Comunque dispiace, per loro e soprattutto per i figli ancora piccoli”, i rosiconi che fanno finta di non sapere e non volere sapere e giurano che la notizia non turberà il loro appetito né il loro sonno, i seriosi come Eman che elencano tutti i drammi con cui stiamo convivendo dalla guerra al taglio del gas fino al covid a dire che per il gossip non c’è spazio e i realisti-pragmatici che si chiedono come verrà spartito l’enorme patrimonio di famiglia, ville e auto e gioielli e soldi eccetera eccetera. Immancabili i meme: in un fotomontaggio, la regina Elisabetta al suo interlocutore al telefono dice: “Non m’importa di Putin, dimmi di Totti”. Infine, c’è chi dà la caccia al colpevole fra i due, anche se sembra ormai chiaro che è stata la storia del capitano con Noemi a provocare la rottura.

