Il weekend di LinkOristano: tutti gli appuntamenti della grande festa di carnevale

Oristano

Dalla Sartiglia a Sa Carrela, da Sedilo a Bosa e Nurachi

Prima giornata di Sartiglia. Torna a Oristano dopo due anni di pausa la tanto attesa Sartiglia. Domani appuntamento con la corsa del Gremio dei contadini guidata dal componidori Danilo Casula, affiancato dal secondo Salvatore Montisci e dal terzo Bernardino Ecca. A sceglierli è stato s’oberaiu majori Mauro Solinas.

Con la Sartiglia tanti eventi. Si parte stasera alle 18 con “Aspettando Su Bandu” con gli sbandieratori di Feltre e Asti. In contemporanea, ci sarà l’inaugurazione del Villaggio Sartiglia in piazza Davide Cova, aperto da stasera fino a martedì 21, dalle 10 alle 23. Sempre da oggi fino al 21 febbraio, il Palazzo Arcais in corso Umberto ospiterà “Il Tornio di via Figoli” la mostra sulle ceramiche oristanesi con orario continuato dalle 10 alle 20. Le altre mostre visitabili anche in questi giorni sono quelle di Mauro Ferreri alla Pinacoteca Comunale; la mostra “I 12 Graffi” di Roberto Ziranu al teatro San Martino e la Collezione Guastini all’Antiquarium Arborense. Domani mattina, invece, alle 10 ci sarà la lettura del Bando in piazza Eleonora con il Gruppo storico dei Tamburini e Trombettieri della Pro Loco di Oristano, accompagnati dagli Sbandieratori di Feltre e Asti. Alle 11 la vestizione di Eleonora d’Arborea (ingresso comune di Oristano). mentre alle 12.45 la sfilata della Corte di Eleonora in via Duomo. La sera alle 18.30 spazio al dj set in piazza Roma. Sempre domani (ma anche martedì 21 febbraio) visite alle scuderie aperte allestite nel centro città: una nel parcheggio interno del Palazzo degli Scolopi e l’altra in via Arborea. Infine, visite guidate a cura della Fondazione Oristano organizzate sul percorso della Sartiglia e in città.

A Oristano c’è Giallo Vernaccia. Secondo appuntamento con la rassegna Giallo Vernaccia a Oristano. Stasera, alle 15.30, alle 17.30 e alle 19.30 al chiostro del Carmine spazio alle masterclass wine experience, su prenotazione. Inoltre a partire da oggi e fino a martedì 21 febbraio, sempre al Carmine sarà possibile degustare vernaccia al calice, a pagamento, dalle 12 alle 18.

Balli in maschera e sfilata dei carri a Nurachi. Stasera dalle 18 alle 21 a Nurachi ballo in maschera al Centro sociale in via Santa Lucia, in compagnia del fisarmonicista Gianni Ore. Seguirà la consegna dei premi del concorso “Nurachi ti premia 2022”. Domani, a chiudere il carnevale, la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati. La maschera più bella sarà poi premiata tra le musiche della tradizione sarda e la zippolata in piazza Chiesa.

A Bosa su Carrasegare ‘osincu. Oggi e domani divertimento assicurato a Bosa con la “Zipline in maschera”, dalle 10 alle 18 sul Ponte della Pace. Sempre oggi percorsi enogastronomici lungo le vie del centro storico con “Cantine in maschera” e dalle 18 in poi degustazione dei piatti e dei vini tipici della tradizione locale. Dj set e animazione musicale in maschera faranno invece da protagonisti, dalle 23 in poi, con “Piazza Carmine in festa”. Domani invece, dalle 15, prende il via “Un fiume di maschere: Mascheratemo” e alle 16.30 la “Regata de sos tzios”. In programma anche l’animazione musicale con dj e speakers per la “Cromicronaca” della manifestazione.

Un “grosso grasso sabato in maschera” al Porta Nuova. Per chiudere in bellezza i festeggiamenti di Carnevale al centro commerciale Porta Nuova di Oristano stasera con “Un grosso grasso sabato in maschera”: appuntamento in maschera, dalle 17 in poi, insieme ai Super Animatori pronti a far divertire grandi e piccini con musica, allegria e tante sorprese per le maschere più belle e divertenti.

Sa Carrela ‘e Nanti a Santu Lussurgiu. Domani nel borgo del Montiferru prima giornata ufficiale de Sa Carrela, con inizio previsto per le 15.30. In serata i tradizionali balli nel Centro di cultura popolare Unla. Prima però, appuntamento questo pomeriggio alle 15.30 in via Roma con “Sa Carrela dei bambini” a cura della Pro loco di Santu Lussurgiu e a seguire, alle 18, ci si sposterà nella sala conferenze di Casa Donna Caterina, sede Hymnos, per l’incontro “Amentos de ateros carrasegares” a cura dell’Associazione Ispidientos.

Zippole e la corsa de su puddu a Sedilo. Continua il Carnevale sedilese: oggi pomeriggio alle 15 ci sarà sa cursa ‘e sa zippula in corso Eleonora mentre in piazza Regina Margherita ci sarà la distribuzione de sas zippulas. Si torna in corso Eleonora anche domani, alle 15.30 ma stavolta per la corsa de su puddu: tanti cavalieri locali e mascherati, lanciati in una sfrenata corsa a cavallo. A seguire, in piazza Regina Margherita musica e balli e dolci di carnevale.

In attesa di “su Marrulleri”, la sfilata locale. A Marrubiu i festeggiamenti per il carnevale continuano con la sfilata locale dei carri allegorici e dei gruppi in maschera in programma per domani dalle 16.30 in poi. La manifestazione si inserisce nel ricco calendario della 43ª edizione de Su Marrulleri.

Carnevale fordongianese. Prende il via domani la prima giornata del Carnevale Fordongianese organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Fordongianus. Nel pomeriggio alle 15 nella piazza aragonese partirà la sfilata in maschera per le vie del centro mentre alle 17 zippolata per tutti.

Cortes de Janas presenta la mostra collettiva sulla Sartiglia. A Oristano, tutto pronto per il vernissage della mostra collettiva a tema Sartiglia, curata da Cortes de Janas ArtExpò che, per l’edizione di quest’anno, ha deciso di dedicare i suoi spazi all’espressione artistica dei suoi associati. La galleria ospita 16 opere che, a partire da oggi fino al 18 marzo, si potranno ammirare nella sede di via G. Angioy 46. Gli artisti che hanno partecipato sono: Miscali Alberto (Oristano) Mariacecilia Angioni (Quartu)Luciano Porcedda (Collinas), Ivo Pinna (Villamar),Giancarlo Cadeddu (Oristano ), Valeria Sedda (Villaurbana ), Brovelli Gigliola Viviana (Oristano) e Nicolina Solinas (Thiesi).

Sabato, 18 febbraio 2023