Torna a Torre Grande la Sartigliedda estiva. Torna la Sartigliedda estiva a Torre Grande. Lo spettacolare evento equestre e che vede protagonisti i bravi piccoli cavalieri di Oristano in sella ai loro cavallini, si terrà domani sera alle 18.30 negli spazi a margine del lungomare Eleonora d’Arborea, lato porticciolo.

Tre giorni di blues e non solo con “Nureci Music Festival”. Tre giorni di musica dal vivo a Nureci con “Nureci Music Festival – prima edizione”. Stasera, alle 22.30, i Bumblebee Maze e a seguire, alle 23.30, i The Rocies. Domani, alle 22.30 ci saranno i Tres in Jazz mentre alle 23.30 spazio al concerto Electro Tumbao. Il festival si chiude lunedì 15 agosto alle 22.30 con i Randagiu Sardu e alle 23.30 il dj set di Davide DaveDee Iknosound. Tutti gli appuntamenti saranno all’arena di Nureci.

Torna il carnevale estivo a Fordongianus. Le maschere del Carnevale tornano stasera a Fordongianus. A partire dalle 19.30 cinque gruppi locali e della Barbagia sfileranno per le vie del centro, lungo un breve itinerario che terminerà in piazza Casa Aragonese. La festa proseguirà con una cena e con l’esibizione del trio folk di Silvano Fadda, Giuseppe Sale e Carlo Crisponi.

Al via la sagra “C’è pasta per te” a Solanas. Stasera la rassegna “Giganti di Cabras” si trasferisce a Solanas, unendosi all’ormai tradizionale sagra della pasta, la kermesse gastronomica che da quest’anno prende il nome di “C’è pasta per te”. Appuntamento a partire dalle 20 tra via Magellano e via San Paolo.

Nel bosco di Mitza Margiani il concerto di Khalab per Dromos. La cornice naturale del bosco di Mitza Margiani di Villa Verde ospiterà il progetto afrofuturista Khalab, nome d’arte del musicista e produttore Raffaele Costantino. Il concerto è in programma per stasera alle 22 nell’ambito della XXIV edizione di Dromos Festival.

A Baradili la terza edizione di “Tra cortili, giardini e piazzette”. La rassegna “Tra cortili, giardini e piazzette” si sposta domani sera a Baradili, in piazza Santa Margherita. Alle 22.30 andrà in scena un “Viaggio nella musica d’autore” con Gianluca Podda alla chitarra, alla voce Giusy Murgia Onnis ed Enrico Atzeni alle tastiere. Lo spettacolo sarà replicato lunedì 15 agosto alle 22 presso la Casa museo di Albagiara.

Little Blues Band in concerto a Torre Grande. Un nuovo appuntamento con la musica live per il “Torre Grande Summer 2022”. Stasera alle 21 sul palco in piazza della torre si esibiranno in concerto la Little Blues Band.

Ultimi festeggiamenti a Terralba per San Ciriaco. I riti civili per la festa in onore di San Ciriaco a Terralba si concludono stasera. Appuntamento alle 20 con l’estrazione di biglietti vincenti della lotteria gestita dal gruppo organizzatore della festa, capitanato da don Massimiliano Giorri.

Teatro e musica nel Barigadu con “Palcoscenici d’estate”. Prosegue ad Allai la rassegna “Palcoscenici d’estate”, organizzata dal Teatro del Segno con il patrocinio e il sostegno del Comune e della Regione Sardegna. Oggi in scena alle 22 in piazza Santo Isidoro “Uffa!” de L’Effimero Meraviglioso e Teatrop. Domani, sempre alle 22 in piazza Santo Isidoro, spazio invece a “Gabriella… Sempre!” di OfficinAcustica, un omaggio a tra parole e note a Gabriella Ferri.

Ferragosto all’insegna del gusto a Fordongianus. Nell’area delle terme romane a Fordongianus si terrà un pranzo lunedì giornata di Ferragosto. A partire dalle 12 i volontari tra Pro Loco e del “Comitato del 2” serviranno il pranzo con i prodotti forniti dagli allevatori e agricoltori locali. Il pomeriggio musica all’Upside Down Kiosk, il bar dell’area delle antiche terme, con il dj set di Disco Bestiale, si comincia alle 16:30.

