Oristano festeggia 100 anni di cinema. Dieci titoli che hanno fatto storia, per celebrare “Cento anni di cinema a Oristano”. Li proporrà nell’arco di due mesi il multisala Ariston, insieme a una mostra allestita al teatro San Martino, che sarà inaugurata questa sera, alle 18.30.

leggi qui: Cento anni di cinema a Oristano, con una mostra al teatro San Martino e 10 film

Altri due giorni di colori e tradizioni a Busachi. Prosegue la manifestazione “Busachi e i suoi colori”. Dalle 10 di oggi è aperta la prima Mostra del coltello sardo: gli artigiani provenienti da varie zona della Sardegna espongono i loro manufatti nei locali dell’ex scuola elementare. Alle 17 avrà inizio invece la Rassegna regionale e nazionale del Folklore. Domani appuntamento con il Carnevale estivo delle maschere tradizionali. A seguire i balli in piazza con Luca Oppo; presenta la serata Francesco Spanu.

leggi qui: Torna “Busachi e i suoi colori”, le tradizioni rivivono nel paese del Barigadu

Alla scoperta delle chiese romaniche. Secondo e ultimo fine settimana con “Le giornate del Romanico”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Oggi e domani visite anche nell’Oristanese, a Bonarcado (Santa Maria), Ghilarza (San Pietro di Zuri e San Palmerio, con gli studenti delle medie impegnati nel ruolo di guide), Ollastra (San Marco), Oristano (Oratorio delle Anime a Massama), Santu Lussurgiu (San Leonardo di Siete Fuentes), e Siamaggiore (San Ciriaco).

leggi qui: Visite guidate in due fine settimana per conoscere meglio le chiese del Romanico sardo

A Santa giusta per gustare i malloreddus. Degustazione di malloreddus alla campidanese a Santa Giusta, per festeggiare Santa Severa. L’appuntamento è per stasera alle 20.30 in piazza Othoca. Organizza il comitato dei festeggiamenti insieme a Pro loco e sezione Avis, con il patrocinio del Comune.

leggi qui: Malloreddando a Santa Giusta: sabato un piatto di pasta per tutti in piazza

Musica ad Ales con Rock X Gramsci. Ingresso gratuito in piazza Santa Maria stasera ad Ales in occasione di Rock X Gramsci. Si parte alle 18.30 con le interviste alle band che parteciperanno all’evento, curate dalla redazione della rivista musicale sarda “Sa Scena”. Dalle 22 iniziano la musica: sul palco la band bolognese dei Cut, ma prima Daniela Murru, accompagnata dai Loono, leggerà un articolo di Gramsci pubblicato sull’Avanti.

Leggi qui: Ad Ales torna Rock X Gramsci: sul palco i Cut e non solo

Appuntamenti con il Settembre Oristanese. Un altro fine settimana con le proposte del Settembre Oristanese: dalle visite all’oratorio delle Anime a Massama per le Giornate del Romanico (9/13 – 16/19) a incontri e dibattiti e una mostra sui cent’anni di cinema in città, oltre alla musica fino a sera e alla festa di Sant’Efisio. Domani si corre la mezza maratona (dalle 9) e alle 15 un raduno della Fiat Barchetta.

Leggi qui: Musica, sport e tradizioni animano il Settembre Oristanese. E sulla torre di Mariano salirà un dj

All’Ariston “Bentu” con il regista Salvatore Mereu. Tutto pronto per questo pomeriggio per la presentazione di “Bentu” il nuovo film del regista sardo Salvatore Mereu. In sala, presenterà, alle 18 e poi alle 20, il suo ultimo lavoro insieme all’attore di Ollastra, Giovanni Porcu.

Leggi qui: Con “Bentu” di Salvatore Mereu, alla Mostra di Venezia c’era anche un po’ di Oristano

La Mezza Maratona lungo le strade di Oristano. Tutto pronto per la Mezza Maratona del Giudicato – L’Orto di Eleonora: partenza domani alle 9 da via Duomo a Oristano. Oltre alla gara di 21 chilometri inserita nel calendario Fidal e Fispes il programma prevede anche una corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri.

Leggi qui: Domenica si corre la Mezza Maratona del Giudicato, tra sport e invito alla mobilità sostenibile

Un incontro a Oristano sulla Fibromialgia. Una giornata dedicata alla Fibromialgia con la proiezione del documentario“Ad Maiora – vittime di una malattia invisibile” e, a seguire, un dibattito a cui prenderanno parte medici, pazienti e rappresentanti delle istituzioni. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 15.30 nella sala conferenza dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.

Leggi qui: Un documentario e un dibattito nella giornata dedicata alla Fibromialgia

Fine settimana con il Settembre Solarussese. Torna la manifestazione “Vernaccia e Tradizioni” a Solarussa. Oggi e domani il centro storico del paese ospiterà vernaccia, prodotti tipici, folklore e tradizioni, protagonisti e colonne portanti dell’intero evento. Si comincia stamattina alle 9.30 nel cortile di Casa Sanna, con la rappresentazione dell’antica pigiatura, sa cazzigadura antiga per poi continuare fino a sera. Domani invece la giornata comincia alle 10.30 con l’apertura degli stand di prodotti tipici.

Leggi qui: “Vernaccia e Tradizioni”, a Solarussa due giornate tra prodotti tipici e folklore

Taglio del nastro a Villa Verde per la mostra fotografica sulla Marmilla. Pronta a inaugurare questa sera, alle 17, nei locali del centro di produzione culturale Move the box di Villa Verde, la nuova edizione della mostra fotografica “A Banda 2022”. Previste altre esposizioni anche nel resto della Marmilla.

Leggi qui: Marmilla e Sardegna raccontate in oltre 600 fotografie, da sabato in mostra a Villa Verde

Ad Albagiara la Sagra dei legumi. Appuntamento domani con i profumi delle minestre e delle zuppe di ceci, fagioli e lenticchie per le strade di Albagiara, con la Sagra dei legumi. Alle 10.30 apre la mostra mercato di arti, mestieri e prodotti tipici nel centro storico, mentre alle 11, nella casa museo, l’enogastronomo Davide Paolini presenterà il suo libro “Confesso che ho mangiato”. Seguiranno altri incontri, degustazioni ed eventi collaterali fino a sera.

Leggi qui: Zuppe, minestre e sapori antichi con la Sagra dei legumi ad Albagiara

Festa a Marrubiu per il volontariato. Tutto pronto per domani, al parco della frazione di Sant’Anna (Marrubiu), per la “Prima festa del volontariato e delle associazioni”. Incontri, convegni fino alla proiezione, alle 18, di un elaborato sui toponimi, le antiche tradizioni e i siti di interesse archeologico, naturalistico, faunistico e floreale del territorio di Marrubiu.

Leggi qui: Associazioni e volontari mobilitati a Marrubiu per una domenica di festa insieme

