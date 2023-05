Il virus Visna-Maedi negli ovili: confronto tra esperti e allevatori a Ghilarza

Ghilarza

Interverranno anche gli assessori regionali Satta e Doria

Che strategie mettere in campo per difendere le greggi dal virus Visna-Maedi? Se ne parlerà a Ghilarza il 5 giugno in un convegno nell’auditorium comunale, dalle 10. Organizza l’Unione dei Comuni del Guilcier con l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna e la Regione.

Dopo i saluti del presidente dell’Unione, Serafino Oppo, prenderà la parola Antonello Carta dall’Agris per una relazione su “La resistenza genetica degli ovini razza sarda al virus del Visna Maedi”. Ciriaco Giovanni Ligios, dell’Istituto zooprofilattico di Sassari, parlerà invece su “Aspetti clinico-diagnostici della malattia”. L’allevatore di Soddì Domenico Serra esporrà le sue esperienze dirette con il virus, mentre il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, Giovani Filippini, esporrà una serie di proposte, strategie e possibili metodi di risoluzione del problema. Moderatore dell’incontro sarà il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes.

Dopo un dibattito, gli interventi conclusivi saranno affidati a due assessori regionali: Valeria Satta (Agricoltura) e Carlo Doria (Sanità).