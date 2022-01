Zerfaliu

Intervento di soccorso

Due delle sue vacche sono cadute in un dirupo e finite nell’acqua, nelle campagne di Zerfaliu, ma sono state messe in salvo dai vigili del fuoco. L’allevatore Francesco Podda ha voluto condividere queste immagini per ringraziare i soccorritori.

In aiuto dei bovini sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale Oristano, che dopo oltre due ore sono riusciti a mettere in salvo gli animali.

Le mucche erano al pascolo in un terreno tra Zerfaliu e Solarussa. Forse a causa del terreno reso viscido dalle piogge, sono finite in acqua non riuscendo a risalire da sole.

È stato Podda a scoprire l’incidente e chiedere aiuto con una telefonata al 115. La sala operativa di Oristano ha fatto subito intervenire le squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato anche un barchino.





Mercoledì, 5 gennaio 2022