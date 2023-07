Il Vescovo di Tharros torna nel Sinis: visita ufficiale dalla Romania per László Kerekes

Visita ufficiale a Cabras per il vescovo ausiliare di Alba Iulia, in Romania, nonché vescovo titolare della Diocesi di Tharros, László Kerekes. Il prelato sarà nel Sinis domenica 23 luglio, il giorno del suo compleanno.

“Si tratta di un evento molto importante non solo per la nostra comunità, ma anche per la Diocesi di Oristano”, si legge in una nota del Consiglio pastorale. “Una Chiesa e una comunità che trova a Tharros le sue radici e la sua forza: secondo gli storici, infatti, proprio Tharros fu il primo luogo in cui giunse e si affermò, nel territorio di Cabras e in questa parte della Sardegna, la Fede Cristiana, e l’antica città fu sede vescovile fino al 1070, quando fu abbandonata e venne poi eretta Oristano”.

“Dopo novecento anni, però, nel 1970, il titolo vacante di Vescovo dell’antica Diocesi venne nuovamente assegnato dalla Chiesa Cattolica, e la presenza di un Vescovo Titolare testimonia non solo il grande prestigio di cui tale titolo gode ancora oggi, ma anche il legame profondo tra la Fede Cristiana, l’antica Tharros e tutto il nostro territorio”, si legga ancora. “E oggi, infine, accogliendo con immenso piacere l’invito rivoltogli dalla comunità di Cabras, il Vescovo di Tharros verrà finalmente, a far visita alla Chiesa di cui è Titolare, e alla Diocesi di Oristano, che da quella di Tharros trae origine”.