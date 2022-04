Da Palazzo Baccaredda fanno sapere che sarà una festa sobria. Il vescovo Baturi sposa questa linea parlando di rinascita “ma senza dimenticare il dolore. Abbiamo il dovere – afferma – di ricordare le vittime della pandemia e le loro famiglie. Non può mancare uno sguardo alla situazione attuale, segnata non solo dall’emergenza sanitaria ma anche dalla sofferenza causata dalla guerra. Penso – prosegue – ad una rinascita spirituale, così come il Cristo risorto ci ha insegnato. L’uomo vecchio è morto per dar vita a quello nuovo, abbandonando le tenebre e abbracciando la luce. La storia nel bene e nel male fa parte di noi, cerchiamo di seguire la strada virtuosa segnata dai santi, affidandoci ancora una volta al martire glorioso che tanto ha fatto per la nostra città”.

“E’ una grande gioia poter tornare a riunirsi attorno a sant’Efisio e festeggiarlo secondo le tradizioni centenarie. Mi ha sempre colpito l’attaccamento viscerale del popolo sardo nei confronti del martire, tanto da non aver interrotto lo scioglimento del voto nemmeno sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale”. Così il vescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, saluta il ritorno della festa di Sant’Efisio dopo due anni. “Non posso tuttavia non ricordare, inoltre, le immagini del pellegrinaggio verso Nora, degli ultimi due anni, simbolo del dolore e delle difficoltà proprie del momento ed allo stesso tempo – precisa – segno di una grande fede e fiducia nella possibilità di rinascita”.

Fonte: Casteddu on line

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail