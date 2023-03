Il vento sferza Cagliari: alberi e pali caduti, super lavoro per i vigili del fuoco

Il vento a 100 chilometri all’ora mette in ginocchio Cagliari e tutta la Sardegna, creando problemi non solo alla viabilità marittima. Oltre 50 in poche ore interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dalle forti raffiche di vento che stanno sferzando Cagliari e tutta la provincia. Decine le chiamate per alberi e rami pericolanti, cartelli caduti, pali che si sono abbattuti su auto in sosta ma anche per caduta di calcinacci. Lungo la statale 554, all’altezza di Quartu, è caduto un albero, ed è stato immediatamente rimosso dai vigili del fuoco. Colpito anche il Sulcis e il Campidano. A Villacidro alcuni alberi caduti in località Ruinas e in via Pineta. Sempre a causa del forte vento oggi a Cagliari e Olbia, i rispettivi sindaci con ordinanza hanno chiuso i parchi cittadini e i cimiteri, in attesa che l’ondata di maltempo conceda tregua.