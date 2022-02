“Spiace dover constatare che le preoccupazioni espresse dalla amministrazione comunale in merito alla sicurezza delle piante cimiteriali”, aggiunge l’assessore Madau, “non abbiano trovato pieno riscontro negli organi competenti ad autorizzare il taglio delle piante, richiesto per la totalità e concesso solo per quelle maggiormente pericolose che, purtroppo e con ormai acclarata evidenza, non erano le uniche”.

“In seguito al sopralluogo dei vigili del Fuoco – ha spiegato l’assessore comunale alle attività produttive Tony Madau – è già stata individuata una ditta che dovrà occuparsi dello smaltimento degli alberi in modo da permettere una prima ricognizione dei danni e la messa in sicurezza delle aree interessate”.

I danni causati dal vento nel cimitero di Baratili San Pietro

Fonte: Link Oristano

