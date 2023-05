Il tribunale ha deciso: al ballottaggio di Assemini sarà sfida Puddu-Corrias

Mario Puddu contro Diego Corrias: il tribunale, doopo l’analisi delle 21 schede da assegnare e dei verbali, ha deciso, sarà questa la sfida dell’11 e 12 giugno al ballottaggio per la scelta del sindaco di Assemini. Ma Fratelli d’Italia non ci sta, e annuncia il ricorso per riportare in corsa Niside Muscas, la candidata del centrodestra (Fdi, Lega e FI) orfano del Psd’az. “Ricorrendo al Tar siamo certi che sarà Niside Muscas a concorrere per la carica di sindaco”, dice la coordinatrice regionale e senatrice Antonella Zedda. Il ricorso si concentrerà sulle 309 schede annullate durante lo scrutinio che la commissione elettorale, per legge, non provvede a riconteggiare.

A separare i due candidati, Corrias e Zedda, erano appena 9 voti a favore del primo. Bassissima l’affluenza al primo turno, meno di un cittadino su due per un totale di 46% di elettori alle urne: primo dato, dunque, un forte astensionismo. Secondo: l’alleanza fra Pd e 5 Stelle non ha sfondato, con un risultato deludente di cui non si potrà tener conto per le elezioni regionali del prossimo febbraio.