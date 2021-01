Il Trenino Verde scalda già i motori: “Un viaggio alla settimana nella meravigliosa Sardegna”

Il Trenino Verde per rilanciare il turismo in Sardegna. Parte sabato prossimo l’anno dedicato interamente al centenario del viaggio che lo scrittore David Herbert Lawrence ha compiuto nell’Isola, nel gennaio 2021. Ora, Regione e Arst fanno squadra e, grazie a un corposo finanziamento, hanno imbastito tutta una serie di eventi. Primo appuntamento, il viaggio inaugurale del Trenino Verde, sabato prossimo. Poi, Covid permettendo, almeno una corsa alla settimana nel cuore bellissimo e magico della Sardegna. “Nel calendario avevamo ipotizzato, come inaugurazione le autorità, la giornata di oggi. Invece sarà sabato prossimo. Il tragitto fatto da Lawrence era Cagliari-Mandas-Sorgono. Noi abbiamo tutta un’altra serie di tratte, attraversate dal trenino, che sono storiche e che Lawrence avrebbe voluto visitare se avesse avuto più tempo”, spiega l’amministratore unico dell’Arst Roberto Neroni. “Penso alla Tempio-Palau o la Mandas-Arbatax”.E, se sabato prossimo sarà un viaggio “ristretto” solo per le autorità, il progetto è di far ripartire il Trenino Verde quasi subito: “Ci sarà un calendario, da concordare con i sindaci. Nel periodo invernale un treno ogni settimana, poi intensificando il tutto grazie alle risorse dell’assessorato al Turismo, con corse disponibili e aperte a tutti

