Cabras

Visitatori lungo la Via dei Giganti e il Cammino delle Cento torri

Domenica 12 giugno è andata in scena “La penisola del tesoro”, storica e importante iniziativa nazionale del Touring Club Italiano, che quest’anno era interamente dedicata ai cammini. Anche Cabras ha fatto da protagonista, lungo la Via dei Giganti, il cammino che va da Bosa Marina fino a Torre dei Corsari, passando per la penisola del Sinis e le sue bellezze archeologiche, come i Giganti di Mont’e Prama, da cui il cammino prende il nome.

I partecipanti, arrivati anche da altre regioni, dalla piazzetta della chiesa di San Giovanni di Sinis hanno proseguito per una visita alla torre costiera e al faro di Capo San Marco, aperto straordinariamente per l’occasione, appuntamento arricchito dagli aneddoti sulla vita nei fari fatto dal suo ultimo storico guardiano. Durante il percorso non è mancato il contributo della cooperativa Penisola del Sinis, che con una guida ha illustrato caratteristiche e storia dei siti attraversati.

La Via dei Giganti ha fatto tappa anche al punto ristoro dell’area archeologica di Tharros, con un pranzo a base di piatti tipici della zona. L’iniziativa si è conclusa con una visita al museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, nel quale i visitatori hanno potuto scoprire il patrimonio archeologico di immensa importanza come il complesso statuario di Mont’e Prama.