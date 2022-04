Monserrato

Nuovi casi scoperti grazie alle denunce ai carabinieri

La notizia sul responsabile di un CAF a Monserrato accusato di intascare i soldi dei clienti senza mandare avanti le pratiche richieste ha fatto saltar fuori nuove denunce.

Quattro persone negli ultimi giorni si sono presentate nella caserma dei carabinieri per raccontare di essere state truffate con le pratiche per il reddito di cittadinanza. Il consulente (61 anni, di Monserrato) ha ricevuto da loro 7.000 euro in tutto ma a quanto pare le procedure telematiche necessarie per ottenere l’assegno dall’INPS non sono state nemmeno avviate.

Le indagini hanno accertato invece che riceveva il reddito di cittadinanza – senza averne diritto – proprio il titolare di quel CAF: dovrà restituire all’INPS quasi 5.000 euro.

L’inchiesta prosegue, i carabinieri hanno rinnovato l’invito a tutti i clienti del CAF ormai chiuso: chiunque ritenga di aver pagato il consulente per nulla può presentarsi in caserma per firmare una denuncia.

Martedì, 5 aprile 2022