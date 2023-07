Il Terralbese insorge: “Telefoni, reti internet e diffusione tv da terzo mondo”. Cera (FI) porta il caso in Regione

Nel Terralbese i telefoni e la linea internet vanno a singhiozzo. “Si tratta di una situazione inaccettabile e insostenibile”, continua il consigliere di Forza Italia, “nel 2023 problemi di questo genere non dovremmo nemmeno immaginarli, eppure rappresentano ormai un dilemma quotidiano”.

A Uras, oltre ai problemi legati alla telefonia, i cittadini devono scontrarsi spesso con l’assenza di segnale delle reti televisive. “Ogni giorno ricevo decine di telefonate da parte di cittadini, spesso persone anziane, che non riescono a guardare la televisione. Per alcuni le ore passare a guardare i propri programmi preferiti sono l’unico svago disponibile”, ha commentato il sindaco di Uras Samuele Fenu. “Di recente ho scritto alla Prefettura per segnalare il disservizio: non possiamo chiedere ai cittadini di installare il satellite, soprattutto dopo tutte le spese legate al digitale terrestre e i continui cambi. Per quando riguarda la telefonia, la situazione sembra essersi mitigata, ma fino a poco tempo fa per alcuni utenti era impossibile ricevere o effettuare delle telefonate”.