Dal 29 al 31 agosto si terrà invece ad Arborea lo “Yellow Blue football and beach”. Ci sarà il precampionato del Terralba Francesco Bellu per le categorie Allievi regionali F1 e Giovanissimi regionali F1 e un camp estivo aperto a tutti per le categorie Pulcini ed Esordienti, dall’annata 2013 al 2010.

Il Terralba Francesco Bellu ha inoltre annunciato due appuntamenti estivi. Il primo, dedicato a ragazzi e bambini nati dal 2005 al 2019, è la festa gialloblù in programma venerdì 22 luglio allo stadio “Remigio Corda”, a partire dalle ore 17. Previsti mini partite per tutte le categorie, attività propedeutiche al gioco del calcio, giochi d’acqua e gonfiabili.

