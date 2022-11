Il Temo ha esondato, a Bosa, e l’acqua ha invaso il centro abitato. I vigili del fuoco di Nuoro hanno posizionato delle paratie e, subito dopo, hanno fatto evacuare sei anziani allettati e con difficoltà motorie. È stato allestito un centro di accoglienza presso l’ex convento dei Cappuccini. Sul posto operano ancora tre squadre dei vigili del fuoco con due funzionari, operatori della Croce Rossa, polizia Municipale, polizia di Stato e carabinieri. Tutte le funzioni del Coc sono attive.

L’onda di piena prevista per le ore 6 sta attraversando il centro abitato senza creare ulteriori problematiche. Sono numerose le imbarcazioni divelte dagli ormeggi e trascinate verso il mare. Si registra il danneggiamento anche del pontile galleggiante lato concerie.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail