Il telefono squilla a vuoto? La vaccinazione si può prenotare anche con una e-mail

Oristano

La Asl di Oristano risponde alle segnalazioni di numerosi utenti

Sono già tanti gli oristanesi che nelle prime 24 ore dall’apertura delle prenotazioni per effettuare i vaccini antinfluenzale e anti-Covid hanno già risposto presente. Diversi hanno però lamentato difficoltà nel riuscire a contattare telefonicamente gli uffici dell’Asl per prenotare.

L’Azienda sanitaria locale ha fatto sapere che ai due numeri indicati (0783.317704 – 0783.317705) non risponde un centralino dedicato, ma l’ambulatorio di Igiene pubblica. Può quindi capitare di non ricevere risposta, se gli operatori sono impegnati a ricevere gli utenti in ambulatorio.

Quella telefonica non è l’unica modalità di prenotazione: è possibile anche recarsi di persona nella sede della Asl 5, in via Carducci a Oristano, o scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I vaccini potranno essere effettuati da lunedì 13 novembre in diverse strutture sanitarie. Nella campagna vaccinale saranno coinvolti anche i medici di base e le guardie mediche.

Nelle scorse ore la dottoressa Maria Valentina Marras, direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria della Asl, aveva invitato alla vaccinazione specialmente le persone fragili e gli operatori sanitari, ma anche le persone con più di 60 anni, le donne in gravidanza, e chiunque lavori a contatto con il pubblico, come gli insegnanti, gli impiegati che svolgono front-office e i militari.

Sono 47.000 le dosi di vaccino antinfluenzale assegnate all’Oristanese, di quattro tipi a seconda dell’età. Per il vaccino anti-Covid non esiste una quota assegnata, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione, in base alle prenotazioni, deciderà quanti vaccini ordinare: finora ne sono state richieste 1.200 dosi.

Le vaccinazioni saranno effettuate in ciascun ambulatorio dei centri vaccinali dell’igiene pubblica di tutto il territorio dell’Oristanese. A Oristano nella sede centrale della Asl 5, in via Carducci 35, vaccini tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Per le prenotazioni nei centri vaccinali nei diversi territori, i cittadini si possono recare personalmente in questi centri, ma possono anche inviare una mail ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Martedì, 17 ottobre 2023