Il telefono del papà 80enne squilla a vuoto in Sardegna: lei chiama i vigili e lo salva

Ha telefonato a suo padre ottantenne, come ogni giorno. Ma non ha ricevuto risposta: gli squilli a vuoto hanno fatto scattare un presentimento nella donna, residente fuori dalla Sardegna, che ha immediatamente allertato i vigili urbani di Oristano, dove suo padre vive da solo. Immediato l’intervento: la porta d’ingresso era socchiusa, gli agenti sono entrati e hanno trovato l’anziano accasciato, probabilmente per un malore forse dovuto al caldo.

Soccorso e portato al pronto soccorso, l’uomo si è ripreso rapidamente.