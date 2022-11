Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

All’interno delle sale del Murats, museo in cui la figura femminile è centrale con la sua arte, si snoda un percorso che va dalle testimonianze orali delle pioniere dell’imprenditoria samughese, alle poesie dedicate alle “tessingianas” e “filongianas” dal poeta locale Antioco Barra, alle fotografie dei primi laboratori, al telaio che con la sua proprietaria vinse una medaglia d’oro in un’esposizione a Firenze negli anni Venti. Parte integrante dell’itinerario è la mostra di una delle maggiori artiste italiane contemporanee, Renata Boero, che con “Viaggio in Sardegna” propone una sintesi delle sue sperimentazioni su stoffe e colori, tanto vicine alla ricerca delle donne sarde nella colorazione dei tessuti attraverso gli elementi naturali.

