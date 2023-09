"Il taglio degli alberi nella pineta montana a Capoterra? Va immediatamente fermato"

“Il taglio degli alberi nella pineta montana? Va immediatamente fermato”: non soddisfano le rassicurazioni da parte del sindaco Garau e monta la protesta. “Tanti cittadini sono furiosi – spiega il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda – si sta distruggendo un patrimonio importante già duramente provato dagli incendi. Queste operazioni devono essere messe in atto in un altro tipo di vegetazione non devono interessare i pini che, una volta tagliati, non ricresceranno”. La pineta montana è un luogo molto caro a tutti i capoterresi che, immersi nel verde, camminano e si allenano all’aria aperta. Un’oasi naturale che, da qualche tempo, con motosega alla mano, è frequentata anche dagli operatori di Forestas che, con il benestare del comune, si formano sul territorio. “È tutto regolare, così hanno comunicato gli esperti dell’ente” aveva specificato ieri il primo cittadino Beniamino Garau ( https://www.castedduonline.it/capoterra-allarme-per-la-pineta-della-comunita-montana-tanti-alberi-tagliati/?fbclid=IwAR33RKuXkzP_TODUsAcmIvpARG9-kfOSIyWFakCVAvm8m3RAO1YVF0LSEmk ) ma questo non è servito a placare gli animi infuocati di chi proprio non manda giù che la bellissima pineta venga depredata di molti suoi esemplari. “Si sta radendo al suolo una pineta che ha più di sessant’anni, la mia richiesta è che il progetto venga subito bloccato, la gente è infuriata, la pineta è il fiore all’occhiello di Capoterra, un nostro polmone”.