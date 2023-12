Il sondaggio del centrodestra per far fuori Solinas: 4 nomi, non c'è neanche Truzzu

Il centrosinistra di candidati alla presidenza della Regione per le eelezioni di febbraio ne ha due, e nessuno dei due ha la minima intenzione di farsi da parte. Il centrodestra non ne ha ancora neanche uno e cerca disperatamente una strada per far fuori l’uscente Solinas, non gradito né agli alleati né agli elettori.

Ma Solinas non ha nessuna intenzione di farsi da parte, e di spallate per farlo (politicamente) fuori ne servono parecchie. Chi non lo vuole ci sta provando con un sondaggio: in questi giorni i sardi stanno ricevendo una telefonata che chiede loro chi vorrebbero alla presidenza della Sardegna come candidato del centrodestra fra Luca Saba, direttore di Coldiretti, Angelo Binaghi, presidente della federazione italiana tennis, Francesco Mura deputato di Fratelli d’Italia e Marina Calderone, che si è trovata ministro senza aver mai fatto un giorno di politica.

Quattro nomi che escludono sia Solinas che Truzzu, i due da sempre considerati in ballottaggio, con le quotazioni in risalita per l’uscente, e che è stato commissionato da qualcuno che vuole silurare il segretario sardista.