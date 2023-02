Il solstizio di luna visto da Mari Ermi finisce sulla rivista “Sky at Night”

Nurachi

La foto è stata scattata da Simone Lochi di Nurachi

Il solstizio di luna riflesso sulle acque retrodunali della spiaggia di Mari Ermi a Cabras. Uno scatto realizzato da Simone Lochi – disegnatore, fotografo e pittore di Nurachi, oltre che appassionato di astronomia – sarà pubblicato sul prossimo numero di “Sky at Night”, una delle riviste di settore più vendute nel Regno Unito, edita dalla BBC.

“La mia foto del solstizio di luna“, spiega Lochi, “è un gioco di parole per dare un nome a uno scatto emozionante: all’alba del giorno del solstizio d’inverno una luna vicinissima al sole ha fatto capolino dall’orizzonte poco prima di lui, sorgendo di fatto bassissima verso sud. Un onore e un piacere mostrare al popolo britannico, oltre al mio lavoro, anche il nostro territorio. In questo caso infatti una luna luminosa si specchia sul mare le acque retrodunali dell’arenile di Mari Ermi, nella marina di Cabras, dove i fenicotteri sono ormai di casa. Il formato digitale della rivista è già in vendita. Il cartaceo lo sarà a breve”.