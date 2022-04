Il sogno americano di “The Tattis”: la grande musica con le cover di Michael Jackson per il primo album

Nureci Il duo composto dalle sorelle Itria e Fatima Tatti si presenta Rincorrono il sogno americano e dal piccolo centro di Nureci muovono i primi passi per realizzarlo. Il loro intento è quello di entrare nel mondo della musica. Guardano agli artisti a stelle e strisce ai quali si ispirano, primo fra tutti il grandissimo Michael Jackson. Itria Tatti, 32 anni il mese prossimo, e Fatima Tatti, 28 anni, sono due sorelle con la passione per la musica e al Re del Pop hanno dedicato un album di cover auto-prodotto. “L’occasione per farlo è arrivata lo scorso anno, quando un amico ci ha dato la possibilità di registrare in studio”, spiegano. “Sono stati sette mesi di impegno, molti difficili, ma eravamo molto cariche”. Nell’album, dal titolo “The Tattis cantano Michael Jackson”, ognuna delle due sorelle interpreta le proprie canzoni preferite e l’altra fa il coro: “Solo nel brano Music and me del 1973 ci alterniamo e poi cantiamo insieme”, illustrano le due sorelle cantanti, che spiegano la scelta: “Cerchiamo di permettere a chi ci ascolta di sentire entrambe le nostre voci”. L’album, in edizione limitata, viene distribuito a chiunque sia interessato alla loro musica e le contatti tramite i canali social di The Tattis (a cominciare da quello su You Tube). “È un progetto realizzato per promuoverci e per avere un giudizio”, raccontano Itria e Fatima, le due cantanti di Nureci.

Le due cantanti nello studio di registrazione

Autodidatte, con il canto come passione fin da piccolissime, Itria e Fatima Tatti già da bambine, dopo i compiti, facevano le prove in casa. Ed è proprio quando erano ancora molto piccole che sono rimaste folgorate da Michael Jackson “a prima vista”, affascinate da “come ballava e dai suoi video”: non se ne sono perso uno. “Abbiamo deciso che avremmo fatto parte del mondo musicale guardando lui”, spiegano con determinazione. Il loro primo lavoro artistico, perciò, non poteva che essere dedicato a Jackson, ai suoi lunghi 45 anni di carriera. Non solo canto, Itria e Fatima Tatti, cuciono anche i loro abiti, che rispecchiano lo stile di Michael Jackson: “Le giacche che indossiamo nella copertina dell’album sono state cucite da noi a mano”. Totalmente immerse nel progetto musicale, già lavorano a un prossimo disco, questa volta di brani inediti: “Abbiamo alcune canzoni nostre, in lingua inglese, sulle quali lavoreremo prossimamente”. Passione e tenacia non mancano per inseguire un bel sogno: “Avere un percorso musicale tutto nostro”.

La copertina dell'album

Giovedì, 14 aprile 2022

Fonte: Link Oristano