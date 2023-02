Il Sinis e Mont’e Prama tra le mete del turismo internazionale: grande vetrina alla Bit di Milano

Cabras

La Fondazione sarà tra i protagonisti dello stand della Regione Sardegna

La Fondazione Mont’e Prama non mancherà l’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, l’evento più atteso per la promozione del prodotto turistico italiano nel mondo, in programma dal 12 al 14 febbraio.

Nello stand della Regione Sardegna, ancora una volta, si parlerà dei Giganti di pietra e della storia millenaria del Sinis.

Archeologia, identità, enogastronomia faranno da colonna sonora al racconto degli espositori, che proporranno al pubblico della BIT un pacchetto turistico esperienziale da inserire tra le destinazioni ideali del turismo internazionale.

“Partecipiamo con entusiasmo alla Borsa internazionale, cogliendo l’opportunità di continuare a far conoscere al mondo le peculiarità e le bellezze del parco archeologico naturale del Sinis. Per incentivare l’interesse e alimentare la rete di scambio è importante presentarsi in maniera attraente e favorire le relazioni”, afferma il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, alla vigilia della partenza per il capoluogo lombardo. “La ricchezza del sistema dal quale proveniamo è una base di pregio che sosteniamo e valorizziamo con vivo orgoglio”.

I tre giorni in fiera saranno l’occasione per la presentazione delle prossime attività della Fondazione. Al padiglione 3, martedì 14 febbraio, alle 11, il presidente Muroni aprirà la conferenza sui Giganti di Mont’e Prama, annunciando lo storico accordo di collaborazione con il Metropolitan Museum di New York, dove a maggio sarà inaugurata la mostra nella quale verranno esposti i tesori del Sinis.

Saranno presentati al pubblico anche gli eventi che animeranno l’estate a Cabras, con la seconda edizione del Festival dell’Archeologia, Il Festival letterario e la novità dell’anno: l’appuntamento dedicato alla cinematografia. Sarà quindi la volta dei veri protagonisti della conferenza: arcieri, guerrieri e pugilatori saranno presentati alla BIT attraverso la narrazione curata dall’archeologo Giorgio Murru, direttore del Menhir Museum di Laconi, con le spettacolari immagini del fotografo Nicola Castangia.

