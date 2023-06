Il sindaco ufficializza la crisi: “Nessuna possibilità di proseguire questa esperienza di governo”

Politica Rottura in maggioranza a Oristano, Sanna lancia un appello

Massimiliano Sanna

Oristano

Rottura in maggioranza a Oristano, Sanna lancia un appello

“Alla luce dell’incontro odierno non si intravede nessuna possibilità di proseguire questa esperienza di governo”. Le parole pronunciate dal sindaco Massimiliano Sanna lasciano pochi dubbi. La crisi è sempre più profonda nel centrodestra che guida la città di Oristano. Nel pomeriggio i sei partiti di maggioranza si sono ritrovati per capire se ci fossero ancora i margini per andare avanti insieme. Al tavolo è arrivata la proposta di Fratelli d’Italia, che – pur di allargare la coalizione a 16 consiglieri, includendo quindi Prospettiva Aristanis – si è detta disposta a rinunciare a uno dei due assessorati, in cambio della poltrona di vicesindaco. Un’offerta che però è stata rispedita al mittente.

“Le due diverse posizioni all’interno della maggioranza parrebbero inconciliabili”, ha dichiarato Sanna, “il senso profondo di responsabilità nei confronti della città mi impone una riflessione seria e il massimo impegno per definire tutti i progetti attualmente in scadenza. Ho intenzione di rivolgermi alla parte viva e attiva della città di Oristano affinché i progetti in essere, e i tanti fondi a disposizione della città, non vadano dispersi”.

Mercoledì, 28 giugno 2023

