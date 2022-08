β€œIl sindaco Truzzu si disinteressa anche dei bimbi del Microcitemico e studia la sua fuga verso Roma”

β€œπ‹β€™π’π§πœπ«πžππ’π›π’π₯𝐞 𝐝𝐒𝐬𝐒𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐞π₯ 𝐬𝐒𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐒 π‚πšπ π₯𝐒𝐚𝐫𝐒 𝐩𝐞𝐫 π₯𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐒 𝐝𝐞π₯ 𝐌𝐒𝐜𝐫𝐨𝐜𝐒𝐭𝐞𝐦𝐒𝐜𝐨 𝐞 𝐝𝐞π₯ 𝐬𝐒𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐒𝐭𝐚𝐫𝐒𝐨 πœπ’π­π­πšππ’π§π¨β€. Lo definisce cosΓ¬ Francesca Ghirra, leader dell’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale, Nemmeno l’intervento dei carabinieri per salvare le cure dei piccoli pazienti avrebbe smosso il primo cittadino di Fdi, ultimamente in prima pagina per l’aumento del suo stipendio a 11mila euro.

Ghirra attacca: β€œSono passati quasi due anni da quando la scellerata riforma sanitaria della giunta sardo leghista Γ¨ diventata legge e niente Γ¨ stato fatto per correggerne le storture- ricorda su Fb Francesca Ghirra-

al Microcitemico sono dovuti intervenire i carabinieri per garantire le cure ai piccoli pazienti, ma neanche la situazione estrema a cui si Γ¨ arrivati sembra smuovere la coscienza di presidente e assessori, impegnati in una campagna elettorale che confidano li possa portare lontano dai problemi che hanno creato.

I sindaci di tutti i comuni sardi sono scesi in piazza per rivendicare il diritto dei propri territori a un sistema sanitario adeguato. Tutti tranne uno: il sindaco di Cagliari, che anzi che pensare al bene dei cittadini sta studiando la via di fuga verso Roma”. Ghirra si riferisce all’indiscrezione (che il sindaco non ha smentito sinora) secondo la quale Paolo Truzzu andrebbe a Roma da vice ministro nel nuovo governo di Giorgia Meloni, che forse non conosce lo stato in cui si trova il centro storico cagliaritano tra puzza e rifiuti tra turisti sdegnati e ristoratori furibondi. Ma nel caso Truzzu andasse a Roma, si voterebbe in breve tempo anche a Cagliari, dove in tanti danno per probabile il ritorno di Massimo Zedda.