Confermata la vicesindaca Sanna

Riparte da dove aveva lasciato, ma con una Giunta che sarà quasi totalmente rinnovata, il confermato sindaco di Tresnuraghes Giovanni Maria Luigi Mastinu. Il sessantaduenne primario all’ospedale di Bosa, in passato ai vertici dell’Asl di Oristano, convocherà nei prossimi giorni il Consiglio comunale per la proclamazione degli eletti.

A Tresnuraghes Mastinu ha superato lo scoglio del quorum.

“Abbiamo evitato il commissario”, racconta il sindaco, che non aveva avversari. “Il paese ha dimostrato che non è stato avaro nei confronti della lista e del gruppo che ha governato cinque anni. Gli elettori hanno dato un segnale positivo interpretando il nostro pensiero come continuità di ciò che si è fatto, non solo per il presente ma anche per il futuro. Siamo soddisfatti del riscontro che abbiamo avuto e della disponibilità degli elettori e della comunità di Tresnuraghes, riconoscendo quanto è stato fatto, Anche se abbiamo molto da fare ancora”.

“Stiamo predisponendo gli atti e ci riuniremo giovedì”, prosegue Mastinu, “abbiamo già definito la Giunta che verrà rinnovata quasi interamente. Rimarrà la vicesindaca, Gabriella Sanna, che ha ottenuto un plebiscito, raggiugendo i 200 voti di preferenza”.

Il programma della lista “Noi con voi per Tresnuraghes” non è un libro di sogni e di promesse, ma punta a proseguire l’importante lavoro avviato in questi cinque anni. “Continueremo a lavorare per tutti”, dice ancora il rieletto sindaco di Tresnuraghes, “per chi ha votato, per chi non ha votato, per chi non è andato a votare. Ripercorreremo la strada dell’unione, della coesione per la comunità di Tresnuraghes. Relativamente alle opere pubbliche, a breve proseguiranno i lavori della circonvallazione e ci sono tanti appalti in corso, che per vari motivi, burocratici, ma legati soprattutto al periodo Covid, sono stati un attimino rallentati. Speriamo che la pandemia ci lasci lavorare in pace£.

