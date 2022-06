Oristano

Bilancio e congedo al Comune di Oristano

Non nasconde il risentimento per la mancata candidatura alla guida delle città, Andrea Lutzu, ma voterà lealmente il candidato sindaco del centro destra, Massimiliano Sanna, oltre alla lista del suo partito, Fratelli d’Italia, a cui aderirebbe “altre cento volte”.

Non è un generale in ritirata quello che stamattina in un incontro con la stampa ha voluto tracciare un bilancio del suo mandato, con l’invito a “non entrare troppo nel merito delle vicende politiche delle ultime settimane” e cioè delle estenuanti trattative che hanno poi portato prima alla bocciatura delle sua candidatura e poi alla scelta di Massimiliano Sanna.

Nel suo immediato futuro – spiega Lutzu – “c’è il ritorno alla professione di ingegnere e qualche giorno di riposo insieme alla famiglia e gli amici”, ma domani chissà. “Con l’esperienza maturata in questi anni e il consenso conquistato, non posso escludere un ritorno all’impegno politico – ammette Lutzu – Ma al momento è impossibile pensare a ricoprire un assessorato in Regione.”

Impegnato in una corsa contro il tempo per portare e deliberare in giunta partite importanti per l’amministrazione comunale, come i progetti da 20 milioni del PNRR, Lutzu ha ammesso però “che non è facile continuare a lavorare insieme a qualcuno che ,all’interno della sua coalizione, si è opposto alla sua candidatura”.

Guardando ai cinque anni del suo mandato Lutzu ha quindi ripercorso momenti lieti e meno lieti.

